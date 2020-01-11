Минпросвещения рассказало о новых отметках в школьных аттестатах в России

Москва, 11 января. Глава Минпросвещения России Ольга Васильева рассказала о новом порядке выдачи аттестатов об основном и среднем общем образовании, в том числе об отметках, которые в них появятся.

По ее словам, ведомство готовит новые правила, которые позволят учителям ставить «зачтено» за такие предметы, как музыка, физическая культура и изобразительное искусство.

Министр отметила, что некоторые школы давно ввели в практику «зачет» — «незачет», однако в аттестате все оценки так или иначе все равно сводятся к пятибалльной системе.

«Любой ребенок любит бегать, прыгать, рисовать, петь. И может быть, не у всех это получается на отлично, но ставить тройку в аттестат только из-за отсутствия музыкального слуха, на мой взгляд, неверно», — объяснила Васильева.

Ранее Минпросвещения утвердило даты сдачи Единого государственного экзамена в 2020 году. Согласно официальному приказу ведомства, основной период начнется 25 мая с тестирования по литературе, географии и информатике и информационно-коммуникационным технологиям. Досрочная сдача ЕГЭ стартует 20 марта.

Тем временем стало известно, что в России отменили обязательный профстандарт для вузовских преподавателей.