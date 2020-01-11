Трамп назвал смешным запоздалое решение Пелоси о передаче дела об импичменте

Вашингтон, 11 января. Американский президент Дональд Трамп счел смешным запоздалое решение спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси о передаче в сенат обвинительного заключения в рамках процедуры импичмента главы Белого дома. Об этом Трамп заявил в беседе с телеканалом Fox News.

«Я думаю, что это смешно, — сказал американский лидер. — Она должна была отправить их (статьи. — Прим. ФАН) давным-давно. Это просто умаляет процесс».

Трамп также назвал Пелоси «худшим в истории США спикером Палаты представителей». По его словам, она «ничего не сделала».

Ранее спикер Палаты представителей сообщила, что намерена на следующей неделе подать в сенат обвинительное заключение в рамках процедуры импичмента Трампа. В ее заявлении указано, что она обратилась к главе судебного комитета с просьбой о подготовке резолюции по назначению обвинителей по делу Трампа.

В конце прошлого года Трамп, выступая перед студентами во Флориде, заявил, что представители Демократической партии нарушают конституцию, затягивая процедуру импичмента. При этом о каком именно нарушении идет речь, глава Белого дома не рассказал.

В середине декабря демократы утвердили две обвинительные статьи против Трампа. Речь идет об злоупотреблении властью и препятствовании Конгрессу, напомнил телеканал «360».