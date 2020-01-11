Салливан надеется на улучшение отношений России и США

Вашингтон, 11 января. Новый посол США в России Джон Салливан надеется на улучшение отношений между Москвой и Вашингтоном. Об этом говорится в заявлении американской дипмиссии.

Салливан, согласно планам, посетит российскую столицу 16 января. Он намеревается сразу по прибытии вручить верительные грамоты властям РФ.

«[Посол] надеется на улучшение двусторонних отношений и укрепление сотрудничества между США и Россией по ряду глобальных и региональных вопросов, представляющих взаимный интерес», — отмечается в заявлении.

Известно, что дипломат будет руководить американским посольством в Москве, а также консульствами в Екатеринбурге и Владивостоке. Как уточнили в дипмиссии, его цель — расширить деловые и торговые связи между РФ и США, а также решить ряд задач американской внешней политики.

Напомним, Сенат США в декабре прошлого года утвердил кандидатуру Салливана на пост посла в России. Его поддержало большинство сенаторов. Госсекретарь США Майк Помпео, поздравляя дипломата, выразил надежду, что Салливану удастся выстроить конструктивные отношения с Москвой.

Салливан с 2010 по 2016 год был председателем специального правительственного комитета по налаживанию экономических отношений США и Ирака, а с 1 по 26 апреля 2018 года исполнял обязанности госсекретаря Штатов, пока на эту должность не утвердили Помпео.

Как отмечал директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников, Салливан «не плетет интриги, а следит за буквой закона».