Трамп поздравил Ким Чен Ына с днем рождения через президента Южной Кореи

Пхеньян, 11 января. КНДР получила поздравления от президента США Дональда Трампа с днем рождения для лидера страны Ким Чен Ына. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на советника президента Южной Кореи по вопросам национальной безопасности Чон Ый Ена.

По его словам, Трамп передал поздравление Ким Чен Ыну через президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина на встрече в Белом доме.

«У Ким Чен Ына 8 января был день рождения, и президент [США Дональд] Трамп передал добрые пожелания в связи с этим и выразил надежду, что это сообщение будет передано Ким Чен Ыну… Письмо было передано в КНДР надлежащим способом», — приводит агентство слова Чон Ый Ена.

Северокорейскому лидеру 8 января исполнилось 36 лет.

Yonhap отмечает, что ранее Трамп принял советника в Белом доме. Чон Ый Ен прибыл в Вашингтон 7 января, чтобы обсудить с американскими и японскими коллегами усиление угрозы со стороны КНДР.