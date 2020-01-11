ВСУ дважды атаковали ЛНР за сутки

Луганск, 11 января. Вооруженные силы Украины дважды в течение минувших суток открывали огонь по территории Луганской Народной Республики. Об этом сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Ранее Народная милиция рассказала об артобстреле, который велся в пятницу с украинской стороны. Силовики атаковали Кировск, мирный житель получил ранение. Пострадали при обстреле три дома, ЛЭП и газопровод.

«За 10 января со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано два обстрела», — уточнили в представительстве республики в СЦКК.

Согласно представленным данным, силовики при обстреле Кировска использовали арторудия калибром 122 миллиметра. Кроме того, вооружением БМП были атакованы Сокольники.

Гражданская война на Украине длится с 2014 года, когда Киев развернул против Донецкой и Луганской народных республик военную кампанию. Причиной стало непринятие Донецком и Луганском государственного переворота на Украине. За годы боевых действий погибли свыше 13 тысяч человек, передавали в ООН.

Ранее бывший главный военный прокурор страны Анатолий Матиос сообщил, что небоевые потери украинских силовиков в Донбассе по итогам пяти лет превысили боевые.