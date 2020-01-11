Роухани пообещал довести до конца расследование о сбитом «Боинге» в Иране

Тегеран, 11 января. Президент Ирана Хасан Роухани пообещал довести до конца расследование авиакатастрофы «Боинга-737» «Международных авиалиний Украины» под Тегераном и привлечь виновных к ответственности. Соответствующее заявление он сделал в субботу после того, как ВС Ирана заявили, что самолет был сбит по ошибке.

«Мы должны завершить расследование, чтобы узнать все причины катастрофы и привлечь к ответственности виновных в этой непростительной ошибке», — приводит пресс-служба слова иранского лидера.

Роухани в Twitter написал, что Иран глубоко сожалеет о допущенной ошибке со сбитым украинским лайнером. По его словам, расследования катастрофы продолжится до выяснения обстоятельств этой «великой трагедии» и «непростительной ошибки». Глава Ирана также выразил соболезнования близким погибших.

Агентство ISNA распространило заявление генерального штаба ВС Ирана, в котором говорится, что украинский самолет был сбит «вследствие непреднамеренной человеческой ошибки». Согласно заявлению, воздушное судно оказалось в непосредственной близости от одного из важных военных объектов Корпуса стражей Исламской революции (КСИР). Кроме того, как отметили в ведомстве, по форме и высоте полета самолет напоминал «вражеский объект».

Напомним, украинский самолет, летевший в Киев, потерпел крушение практически сразу после взлета из аэропорта Тегерана утром 8 января. Жертвами авиакатастрофы стали 176 человек.