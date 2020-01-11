Вильфанд прогнозирует аномально теплую неделю в Москве

Москва, 11 января. Следующая неделя в столице России будет аномально теплой и преимущественно без осадков, сообщает исполняющий обязанности главы Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

По словам синоптика Москву ожидает повышение температуры. Он подчеркнул, что 13 января могут быть небольшие осадки, но всю оставшуюся неделю в столице будет сухо. Температура в следующий понедельник будет составлять от +2 до +4 градусов днем и до -1 ночью.

В течение недели температура приблизиться к рекордным значениям, утверждает Вильфанд. По его прогнозам, температура к концу недели достигнет +6 градусов.