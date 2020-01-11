Россияне признались, когда и как впервые попробовали алкоголь и сигареты

Москва, 11 января. Большинство жителей России впервые попробовали алкоголь и курение сигарет во время учебы. Об этом сообщили специалисты ФНИСЦ РАН по итогам опроса.

В исследовании приняли участие 1,5 тысячи человек в возрасте 18–35 лет. Россияне рассказали, что в среднем впервые попробовали алкогольные напитки примерно в 16 лет, а сигареты — в 17.

Большинство жителей страны признались, что впервые употребили алкоголь в компании товарищей по учебе — 32,5%, либо с родственниками — 21,6% респондентов, либо с соседями — 12,1%. Впервые выпили с коллегами по работе 2,6% опрошенных.

«При этом 21% респондентов заявили, что вообще не пили алкоголь», — передает RT.

Курить россияне чаще всего пробовали среди товарищей по учебе — 21,6%, со знакомыми соседями — 10,2% участников исследования, на работе — 3%, еще 1,4% — с родственниками.

«56,6% опрошенных заявили, что никогда не пробовали курить», — выяснили в ФНИСЦ РАН.

Ранее директор по продуктам на данных «Платформы ОФД» Дмитрий Батюшенков сообщил, что сравнение продаж от года к году показывает активный рост популярности электронных сигарет. При этом россияне постепенно теряют интерес к традиционным, а в аптеках зафиксировали снижение спроса на препараты для борьбы с никотиновой зависимостью.

Тем временем врач-гастроэнтеролог Алексей Паромонов предупредил, что для некоторых людей, в особенности страдающих от хронических заболеваний печени, даже одна рюмка алкоголя может закончиться плачевно.