Новые детские сады откроют в Кемерово в 2020 году

Кемерово, 11 января. Строительство пяти новых дошкольных учреждений завершают в Кемерово. Детские сады откроются в первой половине 2020 года. Об этом сообщил глава города Илья Середюк.

Отмечается, что два новых детских учреждения появятся в жилых комплексах «Томь» и «Березовая роща». Кроме того, 438 воспитанников примут детские сады в микрорайоне «Верхний бульвар», Антипово и на улице Белозерной. Сейчас строители завершают возведение второго этажа детского сада в микрорайоне «Кемерово Сити», передает «Газета Кемерова».

До 2021 года в Кемерово планируют построить 17 новых детских садов.

Ранее ФАН сообщал, что в Твери открыли одну из самых крупных школ области по нацпроекту «Образование». Школа рассчитана на 1224 места для учеников и 90 мест для педагогов.