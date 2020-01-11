Трамп намерен требовать компенсацию у Ирака за вывод войск США из страны

Вашингтон, 11 января. США вправе требовать у Ирака компенсацию за постройку военных баз и посольства в Багдаде в случае вывода войск из ближневосточной страны, заявил американский президент Дональд Трамп.

Как утверждает Трамп, в Ираке «только публично говорят» о необходимости вывода войск США, но «в частном порядке этого не говорят». По словам президента США, в случае вывода американских военнослужащих из Ирака Багдаду придется заплатить компенсацию Вашингтону «за постройку военных баз, аэродромов и посольства».

«Я сказал иракцам, что если мы уйдем, то им придется нам заплатить. Им придется заплатить нам за посольства, взлетно-посадочные полосы и возместить деньги, которые мы израсходовали на это», — заявил Трамп.

На вопрос журналиста, о том, как США собирается взимать с Ирака такие суммы, Трамп ответил, что у «США сейчас много их денег».

«На данный момент у нас много их денег. У нас сейчас 35 миллиардов долларов их средств, размещенных на банковском счете. Я считаю, что они заплатят, или эти деньги так и останутся на счету», — объяснил президент США.

Американские военнослужащие находятся в Ираке с 2003 года, когда США вторглись в эту страну под предлогом наличия у Саддама Хусейна оружия массового поражения. В 2014 году американские силы объявили о военной операции против террористической организации «Исламское государство»1 (запрещена в РФ).

Несмотря на то, что о разгроме ИГ1 в Ираке было объявлено еще в декабре 2017 года, американские войска все еще остаются на территории страны. Вашингтон оправдывал свое военное присутствие «подготовкой самодостаточных возможностей Ирака в области безопасности». Однако после обострения отношений между США и Ираном, которое произошло на фоне убийства иранского генерала Касема Сулеймани в Багдаде, Ирак потребовал вывести иностранные войска.

1 Организация запрещена на территории РФ.