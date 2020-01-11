Украинский «Боинг» был подставлен под удар из-за американского беспилотника-шпиона

Тегеран, 11 января. Украинский пассажирский «Боинг» в Иране приняли за вражеский самолет в ожидании ответа США на удары по базам в Ираке, которые Тегеран нанес в качестве мести за убийство генерала КСИР Касема Сулеймани. Об этом заявили в генштабе ВС Ирана.

В ночь на 8 января Иран двумя десятками ракет атаковал американские авиабазы в Ираке в ответ на убийство Вашингтоном генерала КСИР Касема Сулеймани, поэтому очевидно, что иранские военные ожидали ответных действий от Пентагона, считает источник, близкий к Военно-промышленному комплексу, передает «КП».

«Противовоздушные силы Ирана должны были препятствовать любым способам проведения разведки вблизи своих границ. В первую очередь, они должны были уничтожать любые средства воздушной разведки и нападения Пентагона, а это сейчас в основном — беспилотные летательные аппараты», — пояснил он.

Эксперт полагает, что пассажирский самолет «Международных авиалиний Украины» мог случайно оказаться на одном курсе с боевым или разведывательным беспилотником США MQ-9 Reaper, имеющим свойство петлять на предельной высоте в заданном квадрате.

«И даже если летающие объекты на радарах были на разных высотах, гражданский самолет мог оказаться более заметен и предпочтительнее для иранской ракеты», — обратил внимание источник.

Он также предположил, что оператор американского беспилотника мог попытаться прикрыться от иранских ракет траекторией полета гражданского самолета.

В случае, если бы маневры американских БПЛА привели к фатальному сближению с гражданским бортом, в ракетах не было бы необходимости, объясняет специалист.

«Кроме того, не исключено, что американские беспилотники на тот момент могли иметь серьезные нарушения в управлении. Командующий военно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции Амир Али Хаджизаде в тот день заявил, что через 15 минут после удара по базе Эйн-аль-Асад силами систем радиоэлектронной борьбы все американские беспилотные летательные аппараты были выведены из-под контроля», — указал эксперт.

Источник обратил внимание на то, что на следующий день Ирану удалось сбить ракетой современный разведывательный беспилотник США RQ-4A Global Hawk и разозлить Пентагон, который теперь небезосновательно опасается, что шпионские технологии использованные в самолете-разведчике, могут попасть в руки третьих стран.

Напомним, выполнявший рейс в Киев «Боинг-737» «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение 8 января через шесть минут после вылета из международного аэропорта в Тегеране. На борту находились девять членов экипажа и 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана. Все, кто находился в самолете, погибли.

Ранее глава МИД Ирана Джавад Зариф заявил, что пассажирский борт был сбит под Тегераном «непреднамеренно». Причиной крушения украинского «Боинга» стала «человеческая ошибка в период кризиса, спровоцированного авантюризмом США».