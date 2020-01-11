Трамп вновь заявил, что хочет поладить с Россией

Вашингтон, 11 января. Американский президент Дональд Трамп высказался за налаживание отношений с Россией, в том числе в сфере торговли. Такое заявление он озвучил в беседе с телеканалом Fox News.

«Я думаю, мы должны быть в состоянии вести торговлю с Россией. Думаю, надо поладить. Поладить с Россией <...>, когда «охота на ведьм» закончилась», — сказал глава Белого дома.

Американские спецслужбы обвинили Россию во вмешательстве в избирательный процесс в США в 2016 году. Расследованием якобы имевших место попыток влияния на американские выборы занимался спецпрокурор Роберт Мюллер, он вел дело почти два года. В апреле прошлого года Минюст США обнародовал итоговый доклад, в котором признал, что сговора между Москвой и Трампом не было. Впрочем, и американский президент, и Россия неоднократно отвергали все обвинения.

Отметим, что Трамп уже не первый раз высказывается за дружбу с Россией. Так, в конце прошлого года хозяин Белого дома на встрече с французским лидером Эммануэлем Макроном поднял вопрос взаимоотношений РФ и США. Тогда глава Соединенных Штатов заявил французскому коллеге, что Вашингтон все так же стремится наладить отношения с Москвой.