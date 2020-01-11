Появилась первая жертва нового типа коронавируса в Китае

Пекин, 11 января. Один человек умер в Китае из-за пневмонии, вызванной неизвестным ранее вирусом, сообщило агентство Reuters со ссылкой на местные органы здравоохранения.

Заболевший скончался в городе Ухань, указал телеканал «360».

По состоянию на 5 января, неизвестная форма пневмонии диагностирована у 59 человек в Ухане. В органах здравоохранения Уханя уточнили, что «выявлен 41 случай заражения с предварительным диагнозом новый тип коронавируса». Из них двое выписаны из больницы, семеро находятся в тяжелом состоянии. Кроме того, 739 человек, из них 419 — медиков, которые имели тесный контакт с заразившимися, находятся под медицинским наблюдением. В настоящее время симптомов заражения у них не выявлено, отметили «Известия».

Китайские исследователи сообщили, что согласно предварительным результатам лабораторных исследований, возбудителем стал коронавирус нового типа. Многие случаи заболевания связывают с городским рынком морепродуктов, который сейчас закрыт.