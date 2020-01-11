Эксперты рассказали, как предотвратить рак желудка

Москва, 11 января. Рак желудка находится на шестом месте по частоте диагностирования среди всех онкологических заболеваний. Эксперты рассказали, что является причиной рака желудка, и что необходимо делать для его профилактики.

Рак желудка — это образование злокачественного характера, которое появляется на слизистой оболочке органа. Медики до сих пор не могут определить основную причину заболевания, однако выделают факторы, которые провоцируют развитие онкологии. Установлена связь между рационом, в котором преобладают жирные, соленые, копченые блюда и развитием онкологической патологии.

Среди факторов риска выделяются:

— Недостаток свежих фруктов и овощей;

— наследственность;

— курение;

— нехватка витамина В12;

— полипы в желудке.

Как и с любой другой онкологией успешность лечения рака желудка зависит от срока обнаружения проблемы. Но тут и возникает сложность, потому что симптомы рака можно спутать с менее опасными заболеваниями, например, с гастритом.

В числе признаков, которые могут указывать на развитие рака желудка, следующие симптомы:

— Вздутие после еды;

— регулярная изжога;

— регулярное расстройство желудка;

— учащенная рвота, привязанная к приему пищи;

— резкая потеря веса;

— кровотечение.

Нельзя игнорировать симптомы, указывающие на гастрит или язву, так как развитие этих заболеваний может привести к раку. Поэтому при появлении даже небольших изменений в организме, следует показаться врачу и выяснить их причину.

Как и любое другое заболевание, рак легче предупредить, чем лечить. Тем более что методика профилактики довольно проста. Предотвратить рак помогут следующие методы:

— Контроль веса. Это позволит не переедать и перейти на здоровое питание, а также защитит от сбоев в иммунитете и ряда других заболеваний.

— Физическая активность. Регулярные упражнения способствуют активному обмену веществ, и нормализации работы пищеварительной системы.

— Включение в рацион фруктов и овощей. Исследования доказали, что ежедневное употребление пяти видов овощей и фруктов существенно понижает риск развития рака желудка.

— Отказ от курения. Отказ от курения защитит от любой формы онкологии.

Продлить свою жизнь и сделать ее более здоровой помогают довольно простые меры. Главное иметь стремление и не подаваться лени, и тогда многие потенциальные риски обойдут вас стороной.