Иран признал, что украинский самолет сбили по ошибке. События дня. ФАН-ТВ

Украинский самолет сбили по ошибке Причиной крушения украинского самолета в Иране стала «человеческая ошибка». Об этом написал министр иностранных дел республики Джавад Зариф. Как он отметил, это произошло из-за кризиса с Вашингтоном. Отношения между США и Ираном обострились после событий 3 января, когда во время спецоперации по приказу Трампа американские военные убили генерала Касема Сулеймани. После этого Штаты стали сыпать в сторону Тегерана и другими угрозами. В республике объявили повышенную боевую готовность. По сообщениям генерального штаба вооруженных сил Ирана, во время накаленной обстановки украинский самолет пролетал рядом с военным объектом Корпуса стражей исламской революции. В результате крушения погибли 176 человек, которые находились на борту. Глава МИД Ирана выразил соболезнование семьям всех жертв трагедии.

Отмена итогов выборов президента в Абхазии Власти Абхазии обжалуют решение суда об отмене итогов выборов президента. Как сообщили в пресс-службе лидера страны Рауля Хаджимбы, оно незаконно и может привести к обострению и без того непростой ситуации в государстве. А началось все 9 января с протестных акций. Митингующие начали требовать назначения нового референдума и устроили погром в администрации президента. Как считают демонстранты, итоги голосования в 2019 году недействительны и нужно пересмотреть этот важный для страны вопрос.

Ушел из жизни султан Омана После продолжительной болезни ушел из жизни султан Омана Кабус бен Саид Аль Саид. Ему было 79 лет. В 2015 году у него диагностировали рак и в последнее время журналисты писали об ухудшении его состояния здоровья. Главой Омана Кабус бен Саид стал в 1970 году. Он совершил госпереворот и сместил своего отца. Детей у султана не было, поэтому пока неизвестно, кто займет его место. Но, как сообщают СМИ, им может стать его личный помощник. В Омане объявлен трехдневный траур. Похоронят султана сегодня, 11 января.