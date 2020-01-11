Умер барабанщик культовой группы Rush

Лос-Анджелес, 11 января. Легендарный барабанщик канадской рок-группы Rush Нил Пирт ушел из жизни в возрасте 67 лет от глиобластомы, сообщается на официальной странице группы в Twitter.

Сообщается, что Нил Пирт скончался 7 января в Санта-Монике, штат Калифорния после трехлетней борьбы с раком головного мозга.

«С разбитыми сердцами и глубокой печалью мы должны поделиться ужасными новостями о том, что во вторник наш друг, брат по духу и товарищ по группе более 45 лет, Нил скончался», — сказано в заявлении музыкального коллектива.

Музыканты попросили фанатов и журналистов уважать частную жизнь семьи Пирта в «болезненное и сложное» время. Также в своем официальном заявлении рок-музыканты призывали общественность жертвовать средства на лечение людей с онкологическими заболеваниями.

Соболезнования в связи со смертью известного барабанщика выразил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, назвав Пирта «легендой» и подчеркнув, что его музыкальное наследие навсегда останется в сердцах поклонников.

Нил Пирт родился в Канаде и присоединился к группе Rush в качестве барабанщика в 1974 году. Также он был соавтором песен рок-группы. Многие любители музыки признавали его как одного из самых выдающихся барабанщиков за всю историю рок-музыки.