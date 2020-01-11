Власти Ирана заявили, что украинский «Боинг» был сбит из-за человеческой ошибки

Тегеран, 11 января. Самолет «Международных авиалиний Украины» был сбит под Тегераном «непреднамеренно», заявил глава МИД Ирана Джавад Зариф. На своей странице в twitter он написал, что причиной крушения украинского «Боинг-737» под Тегераном стала «человеческая ошибка».

Министр принес свои извинения и соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе.

«Грустный день. Согласно предварительным заключениям внутреннего расследования вооруженных сил, человеческая ошибка в период кризиса, спровоцированного авантюризмом США, привела к катастрофе», — написал Зариф.

A sad day. Preliminary conclusions of internal investigation by Armed Forces:



Human error at time of crisis caused by US adventurism led to disaster



Our profound regrets, apologies and condolences to our people, to the families of all victims, and to other affected nations.

???? — Javad Zarif (@JZarif) January 11, 2020

По его словам, «человеческая ошибка», допущенная в кризисный период из-за «авантюризма» США, и стала причиной крушения украинского самолета.

Как отметили в генштабе страны, украинское воздушное судно пролетало вблизи военного объекта Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Самолет был сбит в «условиях повышенной боевой готовности», которая была связана с возможным ответом США на ракетные удары по американским базам в Ираке.

3 января военные США нанесли удар по автоколонне в районе аэропорта Багдада, в результате которого был убит командующий иранским спецподразделением «Аль-Кудс» генерал Касем Сулеймани. 8 января ВС Ирана нанесли ракетный удар по двум американским базам, которые дислоцируются на территории Ирака. Практически сразу же после ракетного удара по американским базам в Ираке, в районе Тегерана разбился «Боинг-737». ЧП произошло в 5.44 по московскому времени спустя несколько минут после вылета из международного аэропорта в Тегеране. Погибли 176 человек: граждане Швеции, Великобритании, Украины, Канады, Ирана, Германии и Афганистана.