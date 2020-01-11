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Украинский «Боинг» был сбит из-за человеческой ошибки, спровоцированной авантюризмом США

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Власти Ирана заявили, что украинский «Боинг» был сбит из-за человеческой ошибки

Тегеран, 11 января. Самолет «Международных авиалиний Украины» был сбит под Тегераном «непреднамеренно», заявил глава МИД Ирана Джавад Зариф. На своей странице в twitter он написал, что причиной крушения украинского «Боинг-737» под Тегераном стала «человеческая ошибка».

Министр принес свои извинения и соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе.

«Грустный день. Согласно предварительным заключениям внутреннего расследования вооруженных сил, человеческая ошибка в период кризиса, спровоцированного авантюризмом США, привела к катастрофе», — написал Зариф.

По его словам, «человеческая ошибка», допущенная в кризисный период из-за «авантюризма» США, и стала причиной крушения украинского самолета.

Как отметили в генштабе страны, украинское воздушное судно пролетало вблизи военного объекта Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Самолет был сбит в «условиях повышенной боевой готовности», которая была связана с возможным ответом США на ракетные удары по американским базам в Ираке.

3 января военные США нанесли удар по автоколонне в районе аэропорта Багдада, в результате которого был убит командующий иранским спецподразделением «Аль-Кудс» генерал Касем Сулеймани. 8 января ВС Ирана нанесли ракетный удар по двум американским базам, которые дислоцируются на территории Ирака. Практически сразу же после ракетного удара по американским базам в Ираке, в районе Тегерана разбился «Боинг-737». ЧП произошло в 5.44 по московскому времени спустя несколько минут после вылета из международного аэропорта в Тегеране. Погибли 176 человек: граждане Швеции, Великобритании, Украины, Канады, Ирана, Германии и Афганистана.

 

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