На космодроме «Восточный» приступили к сборке ракеты-носителя «Союз-2.1б»

Благовещенск, 11 января. На космодроме «Восточный» приступили к сборке ракеты-носителя (РН) «Союз-2.1б», ее старт запланирован в рамках пусковой кампании OneWeb в 2020 году.

«Специалисты филиала ФГУП «ЦЭНКИ» — КЦ «Восточный» совместно с РКЦ «Прогресс» приступили к подготовке составных частей РН «Союз-2.1б», — сообщает Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры.

Сообщается, что в ближайшее время специалисты будут проводить электрические проверки на одиночных блоках, после чего будет начата сборка пакета РН.

16 декабря 2019 года на космодром «Байконур» была доставлена первая партия британских спутников OneWeb.