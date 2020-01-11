Facebook и Instagram блокируют сообщения в поддержку убитого американцами Сулеймани

Нью-Йорк, 11 января. Американская компания Facebook повинуясь санкциям правительства США удаляет в одноименной социальной сети и в принадлежащем ей Instagram публикации в поддержку убитого ВС США иранского генерала Касема Сулеймани, сообщает представитель компании.

Ранее власти США ввели санкции против ряда иранских лиц и организаций.

«Мы работаем в условиях санкций США, которые, в том числе касаются того, к каким организациям власти США причисляют КСИР и его командование», — сообщает представитель Facebook.

Согласно его словам, в Facebook и Instagram удаляются страницы лиц и организаций Ирана, которые попадают под американские санкции. Также удалению подлежат и записи, восхваляющие политику Ирана или действия лиц, попадающих под санкции.

Иранское правительство призывает население бойкотировать Instagram. 16 ноября 2019 года власти Ирана ограничили доступ к большинству интернет-ресурсов, однако оставили доступ к Instagram. На территории страны доступ в такие социальные сети как Facebook и Twitter закрыт.

Напомним, 3 января в результате ракетного удара по аэропорту Багдада, совершенного Соединенными Штатами Америки, был убит командующий силами спецназначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал Касем Сулеймани.

Приказ об обстреле лично отдал президент США Дональд Трамп. В Пентагоне заявили, что это якобы была самооборона, и назвали Сулеймани «террористом номер один в мире».

В свою очередь президент Хасан Роухани пообещал, что Иран и другие страны Ближнего Востока отомстят Америке.