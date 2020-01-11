Биолог Рыжаков предупредил о риске ДНК-тестов в частных компаниях

Москва, 11 января. Специалист по молекулярной биологии Григорий Рыжаков заявил, что популярность ДНК-тестов ставит людей перед риском утечки персональной информации.

Рыжаков, занимающийся исследованиями в одной из крупных международных фармацевтических компаний, сообщил, что ДНК-тестирование набирает сегодня все большую популярность. Спрос удовлетворяют, в том числе, частные компании, работающие по всему миру. К ним обращаются, чтобы сдать тест на отцовство, узнать о предрасположенности к заболеваниям или определить этническое происхождение.

«Такие компании занимаются тестированием человека на разные мутации, что помогает понять родословную и определить ее по специальным маркерам. Можно одновременно получить представление о предрасположенности к заболеваниям», — цитирует ученого РИА Новости.

Исследователь предупредил, что обращаясь в подобные компании, нужно быть готовым взять на себя определенные риски.

«Когда ты посылаешь свою информацию с полной последовательностью ДНК частной компании, то непонятно, где она может осесть через 15-20 лет. Я бы не стал делиться своей генетической информацией и отдавать ее какой-то частной компании», — отметил он.

Вместе с тем, утверждает Рыжаков, работа таких компаний может оказаться полезной в долгосрочной перспективе, когда накопится большой массив данных огромного количества людей.