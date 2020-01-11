Украинский эксперт Романюк заявил об «отсутствии» у России надводного флота

Киев, 11 января. Председатель всеукраинской общественной организации «Украина в НАТО» Юрий Романюк заявил, что у России «нет надводного флота».

Романюк считает, что Черноморский флот РФ пребывает якобы в «крайне плачевном состоянии».

«Говорить о том, что Черноморский флот представляет собой какую-то угрозу в регионе — просто какая-то гипербола», — сказал он.

По словам сторонника вступления Украины в НАТО, российский Черноморский флот «превосходят» военно-морские силы Румынии и Турции. Он заявил, что атомные подводные лодки — «единственное», чем располагает Россия.

Напомним, Черноморский флот — оперативно-стратегическое объединение ВМФ РФ на Черном море, которое имеет в своем составе подводные лодки, надводные корабли, авиацию, а также береговые подразделения.

К 2017 году в состав флота вошли более 50 новейших боевых кораблей, катеров и вспомогательных судов, подводные лодки проекта «Варшавянка», а также новые самолеты и вертолеты. В настоящее время продолжается поэтапное обновление Черноморского флота.

Для сравнения, в состав ВМС Турции входят 16 фрегатов, 10 корветов и 12 подводных лодок, лишь часть которых действует в акватории Черного моря. В составе румынского военно-морского флота — три фрегата и четыре корвета.

Украинский флот представлен последним оставшимся боеспособным крупным фрегатом «Гетман Сагайдачный» и не располагает работоспособными подводными лодками.

Ранее «Известия» сообщили, что Румыния выразила обеспокоенность «наращиванием» Россией военного присутствия в Черном море и призвала к консолидации сил НАТО в регионе.