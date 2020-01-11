Певица Юта выступила для российских военных в Сирии

Хасака, 11 января. Певица Юта выступила для российских военнослужащих в авиационной комендатуре в населенном пункте Митрас сирийской провинции Хасака.

Певица исполнила свои композиции и военные песни. Выступление было приурочено к Рождеству.

«Если ты можешь поддержать людей, которые служат здесь, ты просто обязан это сделать. Я получила такое колоссальное количество любви от ребят… Очень классно, очень почетно приехать домой, рассказать сыну, например», — подлилась впечатлениями от выступления певица.

В сам праздник Рождества 7 января Юта выступила на праздничном концерте на российской авиабазе «Хмеймим».

Военнослужащие опорного пункта в Митрасе ежедневно проводят патруль окрестных населенных пунктов и наблюдают за обстановкой на участке вдоль сирийско-турецкой границы. Стоит подчеркнуть, что это направление — одно из самых отдаленных и ответственных, и концерты здесь — большая редкость. Два месяца назад данный пункт был покинут американскими военными.

В декабре 2019 года Юта выступала с концертом для военнослужащих российской военной полиции и Центра по примирению враждующих сторон, выполняющих задачи по патрулированию и оказанию гуманитарной помощи на севере Сирии.

Юта (Анна Осипова) начала музыкальную карьеру в начале 2000-х годов, и с тех пор выпустила 11 студийных альбомов и семь сборников. В ее портфолио более 40 работ для кино, сериалов, спектаклей. Широкую известность ей принесла ее музыка, которая звучала в таких популярных сериалах, как «Солдаты» и «Прапорщик Шматко, или Е-мое». Юта является лауреатом престижных премий «Золотой граммофон» и «Шансон года».