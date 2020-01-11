Небензя поддержал решение Совбеза ООН по трансгуманитарной помощи Сирии

ООН, 11 января. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя выразил удовлетворение в связи с принятием в Совете Безопасности ООН резолюции о продлении срока трансграничной гуманитарной помощи Сирии.

Срок действия трансграничной гуманитарной помощи истекал 10 января. В этот же день Совет Безопасности ООН принял резолюцию Бельгии и Германии о продлении еще на шесть месяцев трансграничной помощи САР. Резолюция предусматривает сокращение пограничных переходов вдвое.

«Мы рады, что в итоге здравый смысл восторжествовал и мы приняли резолюцию, которая действительно важна для нуждающегося населения, в частности в Идлибе», — заявил российский дипломат.

Небензя подчеркнул, что СБ ООН мог принять резолюцию с аналогичным содержанием еще в декабре 2019 года, но тогда РФ и западные страны не сумели договориться.

«У нас в основном было то же предложение, что и принятое сегодня», — говорит Небензя.

Комментируя то, почему Россия воздержалась при голосовании по проекту резолюции Бельгии и ФРГ, постпред РФ сказал, что у РФ был собственный проект, но российская сторона согласилась обсуждать текст западных партнеров.

«Не все в этой резолюции (Бельгии и Германии. — Прим. ФАН) полностью нас устраивает. Но в качестве компромисса воздержались, чтобы резолюция прошла. Как мы поступали и в предыдущие разы», — подчеркнул Небензя.

Резолюцию поддержали 11 государств, воздержались 4 страны: РФ, КНР, Великобритания и США.

Согласно изначальному проекту резолюции, Бельгия, Германия и Кувейт хотели сохранить три из четырех пограничных перехода и продлить срок действия механизма на 12 месяцев. По мнению РФ, это не соответствовало сирийским реалиям, где правительство взяло под контроль ряд территорий, которые раньше были во власти террористов, и теперь Дамаск в состоянии сам доставлять туда гуманитарную помощь.

В МИД РФ заявляли, что западные страны хотели использовать трансграничную гумпомощь не для оказания поддержки нуждающимся, а для подрыва суверенитета САР. После длительных переговоров Бельгия и Германия согласились внести коррективы в свой проект, сократив число пограничных переходов до двух и сократив срок продления до 6 месяцев — как и предлагалось в проекте РФ.