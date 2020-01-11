Пять стран организовали группу помощи родным погибших при крушении «Боинга» в Иране

Оттава, 11 января. Глава МИД Канады Франсуа-Филипп Шампань сообщил, что Канада, Афганистан, Великобритания, Швеция и Украина создали группу помощи родным погибших в авиакатастрофе «Боинга» в Иране.

Министр рассказал, что представители группы будут оперативно сообщать родственникам погибших всю информацию о ходе расследования причин катастрофы, а также оказывать им необходимую помощь.

«Семьи погибших должны получить ответы на все вопросы», — отметил Шампань.

Он заявил также, что в авиакатастрофе погибли 57 граждан Канады, а не 63, как считалось ранее.

Шампань прокомментировал информацию о том, что власти Ирана убрали практически все обломки с места падения самолета в окрестностях Тегерана.

«Как мы понимаем, некоторые из обломков перемещены в ангар, чтобы воссоздать обстоятельства случившегося», — сказал министр.

Глава МИД Канады уточнил, что пока канадские специалисты не работают на месте катастрофы, Оттава может использовать данные, полученные из чужих источников, а не от собственных представителей.

Ранее посол Ирана в Великобритании Хамид Баединежад опроверг появившиеся сообщения о том, что иранские службы якобы расчистили место падения самолета бульдозерами. Это информацию он назвал «абсурдной» и призвал не делать поспешных выводов, а дождаться официальных результатов расследования.

«Боинг-737-800» «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение в окрестностях Тегерана утром 8 января. По предварительным данным на борту находились 176 человек, никто из них не выжил.

США настаивают на том, что самолет был сбит ракетой класса «земля — воздух», выпущенной силами ПВО Ирана. Об этой же версии с оговоркой «весьма вероятно» говорят союзники Вашингтона.

Ряд специалистов считают, что «Боинг» мог быть сбит американским беспилотником с целью дискредитации Ирана ввиду обострения ситуации на Ближнем Востоке после циничного убийства вооруженными силами США генерала Касема Сулеймани.

Ранее RT сообщил, что Украина считает имеющуюся информацию о крушении «Боинга» недостаточной для выводов о ракетном ударе.