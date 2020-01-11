МИД ФРГ выступил за сотрудничество с РФ для решения кризиса на Украине и Ближнем Востоке

Берлин, 11 января. Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что роль Российской Федерации важна для решения кризисов на Ближнем Востоке и на Украине, сообщается в изданиях редакционной группы Der Funke.

Министр иностранных дел Германии вместе с канцлером Ангелой Меркель 11 января отправится с визитом в Москву.

Маас призывает к дипломатическим усилиям ради урегулирования ситуации в Ливии.

«Для этого нам нужно усадить за стол переговоров страны, которые имеют там влияние, в частности, Российскую Федерацию. С Москвой — участницей соглашения по иранскому атому — нужно также говорить о том, как сохранить данные договоренности и избежать новой эскалации в Персидском заливе», — заявил глава МИД ФРГ.

Также он заявил, что будет затронута тема Украины и Сирии.

«Кроме того, речь будет идти том, как мы можем достичь прогресса в реализации Минских соглашений ради мира на востоке Украины, и разумеется, еще и о Сирии. Одним словом, для того, чтобы урегулировать кризисы у нас по соседству, нам нужен диалог с Россией», — говорит Хайко Маас.

Как отмечает министр иностранных дел Германии, конфликт Ирана и США значительно осложняет и без того напряженную ситуацию на Ближнем Востоке вокруг Ирака, Ливана, Сирии и Йемена.

Ранее Хайко Маас раскритиковал решение американского правительства о введении санкций в отношении «Северного потока — 2».