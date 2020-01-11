Помпео призвал нового посла США в Москве к выстраиванию конструктивных отношений с РФ

Вашингтон, 11 января. Госсекретарь США Майк Помпео нацелил нового посла в Москве Джона Салливана на выстраивание конструктивных отношений с Россией.

Помпео привел Салливана к присяге 23 декабря. Ожидается, что новый посол прибудет в российскую столицу 16 января.

«Рад привести к присяге нового посла в России. Он вне всяких сомнений подходящая кандидатура, чтобы присоединиться к посольству США в РФ в то время, когда мы стремимся к конструктивным и продуктивным отношениям с Россией», — отметил госсекретарь.

Салливан должен сменить на должности посла Джона Хантсмана, подавшего в отставку в августе прошлого года. Срок полномочий бывшего посла истек 3 октября, спустя две недели президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру Салливана, ранее занимавшего пост первого заместителя госсекретаря Соединенных Штатов.

Ранее RT сообщил, что в конце декабря посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов и Джон Салливан в ходе встречи обсудили российско-американские отношения.