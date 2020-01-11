Скончался султан Омана Кабус бен Саид

Маскат, 11 января. Султан Омана Кабус бен Саид Аль Саид ушел из жизни в возрасте 79 лет после продолжительной болезни, сообщает государственное Информационное агентство Омана.

«Королевский двор оплакивает уход своего правителя, которого призвал к себе Всевышний поздно вечером в пятницу, 10 января 2020 года», — гласит запись на странице агентства в Twitter.

В связи со смертью монарха в Омане объявлен трехдневный траур. В течение 40 дней будут приспущены государственные флаги.

Сообщается, что у султана Кабуса в 2015 году был диагностирован рак, и в последнее время появлялись сообщения об ухудшении состояния его здоровья. В частности, поступала информация, что в конце декабря 2019 года монарх лечился в одной из бельгийских клиник.

Кабус бен Саид стал правителем Омана в 1970 году, когда при помощи британцев совершил дворцовый переворот и сместил своего отца. Детей у султана не было, и наследника Кабус публично не объявлял, поэтому до сих пор неизвестно кто будет следующим правителем Омана.

Согласно конституции султаната, правящая семья «после освобождения престола» должна в течение следующих трех дней выбрать преемника. Если за это время семья не сможет определиться, то тогда в присутствии совета в составе высокопоставленных силовиков, главы Верховного суда и руководителей Совета Омана (двухпалатного совещательного органа парламентского типа) будет вскрыт запечатанный конверт, в котором султан Кабус должен был указать имя следующего монарха.