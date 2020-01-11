Канада добивается более широкого участия в расследовании крушения «Боинга» в Иране

Вашингтон, 11 января. Канада добивается от Ирана разрешения на более активное участие ее специалистов в расследовании причин крушения украинского «Боинга» в Тегеране, заявил министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань.

«Мы добиваемся более активной роли канадских участников расследования. У них есть знание, технические ноу-хау, чтобы помочь с черными ящиками и интерпретировать, что могло произойти. Надеюсь, власти Ирана примут наше предложение предоставить дополнительную помощь в установлении правды», — говорит глава МИД Канады.

Сообщается, что группа представителей внешнеполитического ведомства и совета безопасности на транспорте сейчас находятся в Анкаре в ожидании виз.

По словам Шампаня, на данный момент известно о 57 погибших гражданах Канады.

9 января 2020 года премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что Иран готов сотрудничать с Канадой в расследовании причин авиакатастрофы. 10 января министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань сообщил, что иранская сторона приступила к выдаче виз группе канадских технических специалистов и дипломатов, которые на данный момент находятся в Анкаре и готовятся к вылету в Тегеран.

«Боинг-737» разбился 8 января в 5.44 по московскому времени спустя несколько минут после вылета из международного аэропорта в Тегеране. На борту лайнера находились граждане семи стран: 82 иранца, 63 канадца, 11 (включая экипаж) украинцев, 10 шведов, 4 афганца, трое немцев и трое англичан. Все они погибли.

По одной из версий, самолет сбил американский беспилотник ВВС США MQ-1 Predator в ответ на ночные ракетные обстрелы американских баз в Ираке. Как сообщает Live Report со ссылкой на военный источник из Ирана, США планировали уничтожить правительственный самолет, в котором летели представители иранских властей. Однако из-за ошибки был сбит гражданский самолет.