Канада уточнила число погибших сограждан при крушении «Боинга» в Иране

Оттава, 11 января. Глава МИД Канады Франсуа-Филипп Шампань сообщил, что по последней информации в авиакатастрофе украинского «Боинга» в Иране погибли 57 канадских граждан.

По словам министра, изучение документов и другой имеющейся информации позволяет сделать вывод о том, что погибших граждан Канады меньше, чем считалось ранее.

«Число жертв из Канады сейчас составляет 57 человек. Это меняющаяся информация. Основываясь на последних полученных данных, мы смогли установить, что число погибших граждан Канады было не 63, а 57. Это основано на информации о днях рождения, которую мы сравнили с полетными документами, имеющимися у людей на момент посадки в самолет», — заявил Шампань.

Он отметил, что власти Ирана выдали две визы представителям Канады. Их прибытие в Иран позволит начать оказание консульских услуг, а также принять участие в опознании и расследовании.

«Боинг-737-800» «Международных авиалиний Украины» выполнял рейс из Тегерана в Киев и потерпел крушение через шесть минут после взлета утром 8 января. По официальным данным, на борту находились 176 человек, среди которых преимущественно были граждане Ирана и Канады. Все они погибли.

США и их западные союзники еще до обнародования первых результатов расследования выдвинули версию, что самолет был сбит непреднамеренно выпущенной ПВО Ирана ракетой класса «земля — воздух». С ремаркой «весьма вероятно» об этом заявили власти Британии, Канады и Соединенных Штатов. Украина призвала дождаться официальных результатов расследования, в котором принимают участие специалисты из разных стран.

Многие эксперты считают, что украинский «Боинг» мог быть сбит с помощью американского беспилотника с целью дискредитации Тегерана после убийства вооруженными силами США генерала Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани и последовавшим за этим ростом напряженности на Ближнем Востоке.