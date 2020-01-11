США выделили дополнительные 135 миллионов долларов на содержание передовой базы в Кувейте

Вашингтон, 11 января. Пентагон выделил порядка 135 миллионов долларов на поддержание функционирования передовой базы развертывания войск Арифжан на территории Кувейта, сообщает пресс-служба ведомства.

«Компании Vectrus Systems выданы дополнительные 134,49 миллиона долларов к ранее подписанному контракту на поддержание функционирования базы в Кувейте и обеспечение ее безопасности. Работы будут выполняться на базе Арифжан в Кувейте до 28 сентября 2020 года», — сказано в сообщении Министерства обороны США.

База Арифжан, где размещены преимущественно сухопутные войска США, находится к югу от столицы Эль-Кувейта. «Газета.ру» ранее сообщала, что США начали переброску 4 тысяч военнослужащих на территорию Кувейта.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после убийства США главы спецподразделения Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани. Через несколько дней Корпус стражей Исламской революции атаковал два американских военных объекта в Ираке.