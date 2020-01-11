Россиянин стал первым в мире человеком, оштрафованным за пьяную езду на самокате

Лондон, 11 января. Гражданин России Дмитрий Громов в Лондоне в пьяном виде на электросамокате врезался в мопед, ранив водителя и пассажира.

Как сообщает телеканал «360», инцидент произошел в Лондоне 31 мая прошлого года. Громов ехал на самокате Xiaomi Mi M365. После аварии в его организме обнаружили 136 мг алкоголя на 100 мл крови при установленной максимальной норме в 80 мг. Пьяный ездок признал свою вину. Полиция установила, что россиянин ездил на своем самокате по дорогам и тротуарам, что запрещено британскими законами.

По словам специального констебля Уильяма Гамильтона, электросамокаты все чаще становятся причиной аварий. Только за одну неделю прошлогодним летом лондонские правоохранители задержали за незаконную езду около 100 человек. В июле 2019 года британская телезвезда Эмили Хартридж погибла после того, как ее самокат столкнулся с грузовиком.

«Они запрещены для езды везде, кроме частной территории при разрешении землевладельца. Громов не только ехал на электросамокате по общественной дороге, но и подвергал опасности себя и окружающих, управляя им в нетрезвом виде», — отметил констебль.

Россиянин стал первым в мире человеком, который подвергся наказанию за пьяную езду на самокате.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что Минтранс РФ предложил изменить правила дорожного движения ради электросамокатов и гироскутеров.