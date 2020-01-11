Пушков прокомментировал отказ США обсуждать вывод войск из Ирака

Москва, 11 января. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал отказ США обсуждать с Ираком вывод своих войск из страны. Сенатор подчеркивает, что решение Вашингтона означает продолжение оккупации Ирака.

Власти США отказались начинать переговоры с Ираком о выводе войск из страны. Соответствующее заявление в пятницу сделал Госдепартамент США, отвечая на требование исполняющего обязанности премьер-министра Ирака Аделя Абд аль-Махди прислать делегацию для переговоров о выводе иностранных сил.

В своем микроблоге в Twitter пушков подчеркивает, что новость о том, что США отказываются выводить свои войска из Ирака «особенно полезно услышать тем, кто несет чепуху о «равноправии» в отношениях США с их союзниками».

«Ответ США на требования Багдада означает, что режим оккупации страны фактически сохраняется», — подчеркнул российский сенатор.

Американские войска находятся в Ираке с 2003 года, когда США вторглись в эту страну под предлогом наличия у Саддама Хусейна оружия массового поражения. В 2014 году американские силы объявили о военной операции против террористической организации «Исламское государство»1 (запрещена в РФ).

Несмотря на то, что о разгроме ИГ1 в Ираке было объявлено еще в декабре 2017 года, американские войска не ушли из страны. Вашингтон оправдывал свое военное присутствие «подготовкой самодостаточных возможностей Ирака в области безопасности». Однако после обострения отношений между США и Ираном, которое произошло на фоне убийства иранского генерала Касема Сулеймани в Багдаде, Ирак потребовал вывести иностранные войска.

Президент США Дональд Трамп в ответ на это пригрозил Ираку серьезными последствиями. По его словам, он готов ввести против Багдада такие санкции, «каких они не видели никогда».

Ранее в комментарии Федеральному агентству новостей член Совета Федерации Андрей Климов заявил, что существует множество причин того, почему Соединенные Штаты не хотят покидать территорию Ирака. Одна из них заключается в том, что с иракской территории США могут контролировать многие процессы в Сирии, могут угрожать Ирану и в целом заниматься укреплением своих позиций на Ближнем Востоке.

1 Организация запрещена на территории РФ.