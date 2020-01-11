Опубликовано видео «опасного» сближения эсминца США с российским кораблем

Москва, 11 января. Пятый флот ВМС США разместил видео сближения эсминца USS Farragut с российским кораблем в Аравийском море, которое в Пентагоне сочли «опасным».

На видеозаписи, сделанной с борта американского эсминца, видно сближение двух судов на пересекающихся курсах.

По утверждению американских военных, российский корабль подошел к ним, когда эсминец осуществлял плановые операции, передает «Газета.ру».

В Минобороны Российской Федерации опровергли утверждения американской стороны, отметив, что данная информация не соответствует действительности.

«Растиражированное заявление представителей Пятого флота ВМС США о якобы имевшем место «опасном» сближении российского корабля с эсминцем «Фаррагут» в Аравийском море не соответствует действительности», — говорится в заявлении министерства.

Ранее Министерство обороны Российской Федерации обвинило экипаж USS Farragut в сознательном нарушении международных норм безопасности мореплавания.

«Экипаж российского военного корабля действовал профессионально, предприняв маневр, который позволил предотвратить столкновение с кораблем-нарушителем», — отмечают в Минобороны РФ.

Это не первый подобный случай, в июне 2019 года крейсер USS Chancellorsville ВМС США резко пересек курс российскому противолодочному кораблю «Адмирал Виноградов», из-за чего российскому экипажу пришлось выполнять экстренное маневрирование.

США возложили вину на российских матросов. В Москве отмечали, что провокационные действия американской стороны противоречат правилам морского судоходства.