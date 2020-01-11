Трюдо и Зеленский обсудили ситуацию вокруг разбившегося в Иране «Боинга»

Оттава, 11 января. Премьер Канады Джастин Трюдо провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого обсудил с ним ситуацию вокруг катастрофы украинского «Боинга» в Иране.

Лидеры Канады и Украины подчеркнули необходимость полного и открытого расследования авиакатастрофы, чтобы родственники погибших получили доступ к реальным фактам о случившемся. Также Трюдо и Зеленский обговорили участие в расследование канадских специалистов.

«Боинг» «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение 8 января через шесть минут после взлета из аэропорта Тегерана. На борту находились 176 человек, все они погибли.

Не дожидаясь результатов расследования, которое продолжается в Иране при участии международных специалистов, США и их западные союзники с привычной для них формулировкой «очень вероятно» поспешили обвинить в случившемся Тегеран. Так премьер Британии Борис Джонсон заявил, что самолет мог быть сбит ракетой ПВО Ирана. Об этом же сообщил позднее Трюдо. Ту же самую версию повторил госсекретарь США Майк Помпео — официальная позиция администрации Соединенных Штатов заключается в том, что в «Боинг» попала ракета класса «земля — воздух», выпущенная вооруженными силами Ирана.

Между тем, многие эксперты считают, что украинский самолет сбили США с целью переключить внимание мировой общественности с убийства американскими вооруженными силами генерала Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани и последовавшего за этим роста напряженности на Ближнем Востоке.

По некоторым данным, «Боинг» мог быть сбит американским беспилотником MQ-1 Predator, который был замечен в небе над Ираном.