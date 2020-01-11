Канада направила в Иран двух специалистов для участия в расследовании крушения «Боинга»

Оттава, 11 января. Совет по безопасности на транспорте Канады отправил в Иран двух своих специалистов для участия в расследовании крушения лайнера «Международных авиалиний Украины» в аэропорту Тегерана, сообщается на сайте ведомства.

«Два следователя по авиационным происшествиям Совета по безопасности на транспорте Канады сегодня (10 января. — прим. ФАН) покидают Канаду, чтобы присоединиться к членам канадской консульской группы», — сказано в заявлении.

В ведомстве подчеркнули, что ранее приняли приглашение Бюро по расследованию авиационных происшествий Ирана посетить место происшествия в Тегеране. В организации пока еще не сказали, какова будет роль у канадских специалистов в идущем расследовании катастрофы украинского «Боинга».

9 января 2020 года премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что Иран готов сотрудничать с Канадой в расследовании причин авиакатастрофы. 10 января министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань сообщил, что иранская сторона приступила к выдаче виз группе канадских технических специалистов и дипломатов, которые на данный момент находятся в Анкаре и готовятся к вылету в Тегеран.

«Боинг-737» разбился 8 января в 5.44 по московскому времени спустя несколько минут после вылета из международного аэропорта в Тегеране. На борту лайнера находились граждане семи стран: 82 иранца, 63 канадца, 11 (включая экипаж) украинцев, 10 шведов, 4 афганца, трое немцев и трое англичан. Все они погибли.

По одной из версий, самолет сбил американский беспилотник ВВС США MQ-1 Predator в ответ на ночные ракетные обстрелы американских баз в Ираке. Как сообщает Live Report со ссылкой на военный источник из Ирана, США планировали уничтожить правительственный самолет, в котором летели представители иранских властей. Однако из-за ошибки был сбит гражданский самолет.

Как сообщает «Газета.ру», ранее Канада обратилась к США с просьбой объяснить причины для проведения операции по убийству генерала КСИР Касема Сулеймани.