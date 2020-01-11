Диетолог рассказала об опасности плавленого сыра

Москва, 11 января. Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала об опасности плавленого сыра — его не стоит употреблять тем, кто имеет проблемы с давлением и обменов веществ.

Диетолог напомнила, что плавленый сыр — это обычный сыр, обработанный солеплавителями — фосфатами, которые безопасны в небольшом количестве. По словам Соломатиной, такие сыры могут нанести вред из-за своей высокой калорийности.

«Страдающим ожирением или атеросклерозом сыры показаны только в крайне небольшом количестве, ведь они содержат холестерин», — отметила она.

Врач добавила, что с осторожностью плавленый сыр стоит употреблять и тем, кто имеет проблемы с обменом веществ.

«Пряные сорта плавленого сыра содержат повышенное количество соли. Она противопоказана при гипертонии, связанной, в свою очередь, с атеросклерозом», — рассказала Соломатина.

Чрезмерное употребление плавленого сыра — от пятисот граммов в день — может привести к вымыванию кальция, поскольку при таких объемах содержащиеся в продукте фосфаты вступают во взаимодействие с человеческим организмом.

«Осторожно относиться к количество съедаемого плавленого сыра следует, если есть нарушения в работе почек или обмене мочевой кислоты», — указала диетолог.

Врач рекомендовала выбирать продукт естественного, неяркого цвета и отметила, что различные вкусовые добавки в сыре, такие как ветчина или грибы, не являются полезными.

Ранее «Газета.ру» сообщали, что сыр оказался на пятом месте в рейтинге продуктов, которые россияне покупали чаще всего в 2019 году.