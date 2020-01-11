Пьяный гражданин Швеции скончался в аэропорту «Шереметьево»

Москва, 11 января. Гражданин Швеции скончался в московском аэропорту «Шереметьево» перед вылетом в Бангкок, сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Как передает телеканал «360», в аэропорт вызвали медиков в связи с сообщениями о пьяном пассажире. Медики осмотрели иностранца, после чего жалоб на его состояние здоровья больше не было.

Как только медики покинули воздушную гавань, поступил повторный вызов в терминал D, где пассажир был обнаружен без сознания. Врачи провели реанимационные процедуры, вызвали бригаду Центра медицины катастроф. Однако помочь мужчине не удалось: в 16.35 по московскому времени пассажир скончался.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что самолет, следовавший из Грозного в Москву, совершил экстренную посадку в аэропорту Волгограда — на его борту оказалась двухмесячная девочка с врожденным заболеванием сердца. В полете состояние девочки резко ухудшилось: в состоянии клинической смерти она была доставлена в местную больницу, но врачам уже не удалось ей помочь.