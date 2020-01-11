Совбез ООН принял резолюцию о продлении трансграничных гуманитарных поставок в Сирию

Нью-Йорк, 11 января. Совет Безопасности ООН принял резолюцию Бельгии и ФРГ о продлении действия механизма трансграничной гуманитарной помощи Сирийской Арабской Республике на полгода, при этом число пунктов пропуска на границах сократится с четырех до двух.

Режим упрощенной доставки гуманитарных и медицинских грузов в Сирию из соседних стран (в первую очередь через турецкую границу) через линии фронта и пограничные переходы действует с июля 2014 года. Данный механизм был установлен резолюцией Совбеза ООН 2165 и продлевался каждый год. Согласно резолюции, гуманитарные учреждения ООН и их партнеры вправе пользоваться маршрутами через линии конфронтации и пункты пропуска Баб-эс-Салям, Баб-эль-Хава, Эль-Ярубия и Аль-Рамата. Срок действия механизма истекал 10 января.

Резолюция Бельгии и Германии предусматривает сокращение числа пограничных переходов до двух — на границе с Турцией (Баб-эс-Салям и Баб-эль-Хава), а также сокращение срока продления механизма с одного года до 6 месяцев. Действие механизма на других двух переходах, на ирако-сирийской границе, а также иордано-сирийской, не продлевается.

Согласно тексту резолюции, Совет Безопасности просит генсека ООН представить Совбезу к концу февраля 2020 года доклад о целесообразности использования альтернатив пункту Эль-Ярубия (на границе с Ираком) для того, чтобы «гуманитарная помощь, включая медицинские и хирургические принадлежности, доходила до нуждающихся по всей Сирии по самым прямым маршрутам».

Как ранее сообщал ФАН, российские военнослужащие договорились с курдской администрацией об открытии пункта пропуска Сальхиях в провинции Дейр-эз-Зор на севере Сирии.

Как рассказал начальник российского Центра по примирению враждующих сторон Сергей Жмурин, несколько месяцев американские военные держали его закрытым. Из-за этого несколько десятков семей были заблокированы в восточной части указанной провинции и не могли вернуться в ее главный город — Дейр-эз-Зор.