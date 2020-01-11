Одного из убийц россиянина Зиберова приговорили в США к 100 годам заключения

Вашингтон, 11 января. Суд в американском штате Мэриленд приговорил к 100 годам заключения Роджера Гарсиа, участвовавшего в убийстве гражданина России и США Артема Зиберова и его одноклассника Шади Ади Наджара в 2017 году.

Руководитель пресс-службы прокурора штата в округе Монтгомери Рамон Корайонофф сообщил ТАСС, что суд в пятницу приговорил Гарсиа к 100 годам. Ранее остальные трое участников убийства были приговорены к пожизненным тюремным срокам без возможности условно-досрочного освобождения.

Напомним, преступление было совершено в июне 2017 года. Наджар и 18-летний Зиберов были застрелены в северном пригороде Вашингтона Роквилле в припаркованной машине. В них выпустили более 20 пуль. Зиберов окончил школу с отличием и был зачислен в университет Мэриленда. По версии следствия, убийцы хотели отомстить Наджару за совершенную им ранее кражу.

Во время расследования были арестованы 19-летний Роджер Гарсия, его 24-летний брат Эдгар Гарсия-Гаон и их друг 25-летний Хосе Каналес-Янес. Все они получили пожизненные сроки.