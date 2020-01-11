EASA назвало рекомендуемую высоту полетов над Ираном после крушения «Боинга»

Брюссель, 11 января. Агентство по авиабезопасности Евросоюза (EASA) не рекомендует совершать полеты над Ираном на высоте менее 7620 метров.

Ранее EASA отправило национальным авиационным властям Европейского союза рекомендацию по прекращению коммерческих полетов над Ираком «в свете недавних событий на Ближнем Востоке».

«После совещания объединенной группы Евросоюза по оценке рисков в области авиационной безопасности в Брюсселе EASA в настоящее время рекомендует не совершать полеты на высоте менее 7620 метров над Ираном в дополнение к своей предыдущей рекомендации избегать облетов Ирака», — сказано в заявлении ведомства.

Как утверждает представитель агентства Джанет Норткотт, рекомендация основывается на анализе всей имеющейся на данный момент информации о происходящем в регионе, учитывая крушение украинского «Боинга». Параллельно EASA работает с Еврокомиссией и национальными властями стран Евросоюза «над оценкой ситуации, чтобы определить меры, необходимые для обеспечения безопасности авиации в регионе».

Украинский «Боинг-737» разбился 8 января в 5.44 по московскому времени спустя несколько минут после вылета из международного аэропорта в Тегеране. Все пассажиры самолета погибли.

По одной из версий, самолет сбил американский беспилотник ВВС США MQ-1 Predator в ответ на ночные ракетные обстрелы американских баз в Ираке. Как сообщает Live Report со ссылкой на военный источник из Ирана, США планировали уничтожить правительственный самолет, в котором летели представители иранских властей. Однако из-за ошибки был сбит гражданский самолет