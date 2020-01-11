Белорус и украинец жестоко подрались в Италии из-за спора о Сталине

Москва, 11 января. Дальнобойщик из Белоруссии жестоко избил в Италии своего коллегу с Украины во время спора об Иосифе Сталине.

Как сообщает пресс-служба полиции Милана, конфликт между 59-летним белорусом и 47-летним гражданином Украины разгорелся в городе Сордьо. Дальнобойщики взялись дискутировать о политике своих стран и об Иосифе Сталине. Спор перерос в драку, в ходе которой водитель из Белоруссии схватил железный прут и ударил им украинца по голове.

Пострадавший попал в больницу в тяжелом состоянии, подозреваемому в нападении предъявили обвинение в покушении на убийство.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что с 2021 года Евросоюз усложнит правила въезда для украинцев — им нужно будет пройти дополнительную платную авторизацию.