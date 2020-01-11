Мужчину расстреляли в подмосковной Кубинке

Москва, 11 января. Пресс-служба главка МВД по Московской области сообщила, что неизвестные преступники расстреляли мужчину в подмосковной Кубинке.

Инцидент произошел вечером 10 января. По данным правоохранительных органов, неустановленные преступники нанесли огнестрельное ранение мужчине.

«В Кубинке неизвестные выстрелили в мужчину, причинив ему огнестрельное ранение. В настоящее время пострадавший госпитализирован, нападавшие скрылись с места происшествия», — говорится в сообщении.

Как пишет «Газета.ру», пострадавший вскоре скончался. Уточняется, что стрельба произошла в одном из садоводческих товариществ Кубинки.

Полиция ведет розыск преступников и устанавливает все обстоятельства случившегося.