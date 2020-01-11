Иран объявит причину крушения украинского «Боинга» в субботу

Тегеран, 11 января. Власти Ирана собираются объявить причину крушения украинского «Боинга-737» в субботу после заседания комиссии авиационных катастроф.

«Завтра после заседания комиссии авиационных катастроф будет объявлена причина крушения украинского пассажирского самолета», — заявил источник агентства Fars.

«Боинг-737» «Международных авиалиний Украины» разбился 8 января в 5.44 по московскому времени спустя несколько минут после вылета из международного аэропорта в Тегеране, передавала «Газета.ру». На борту лайнера находились граждане семи стран: 82 иранца, 63 канадца, 11 (включая экипаж) украинцев, 10 шведов, 4 афганца, трое немцев и трое англичан. Все они погибли.

Иранские военные сообщают, что в момент гибели украинского «Боинга» в районе аэропорта Тегерана был зафиксирован американский ударный беспилотник MQ-1 Predator. По данным иранских военных, именно этот беспилотник сбил пассажирский самолет. Как сообщает Live Report со ссылкой на военный источник из Ирана, США планировали уничтожить правительственный самолет, в котором летели представители иранских властей. Однако из-за ошибки был сбит гражданский борт.