Петросян не удивился решению ВГТРК приостановить выпуск «Смехопанорамы»

Москва, 11 января. Юморист Евгений Петросян прокомментировал решение ВГТРК приостановить выпуск телевизионной программы «Смехопанорама».

Ранее пресс-служба ВГТРК сообщила, что компания приняла решение приостановить производство программ «Смехопанорама» и «Утренняя почта». Причины и срок приостановки в ВГТРК не уточнили.

Как утверждает Евгений Петросян, его не предупредили о приостановке выпуска программы, однако он не считает это чем-то экстраординарным.

«Не вижу в этом особого события. Многие программы прерываются, потом открываются, и никто об этом не пишет», — говорит комик.

Петросян сказал, что связался с ВГТРК и получил разъяснения такого решение. Как ему сказали, программы были приостановлены ради экономии утреннего блока программ.

Артист подчеркнул, что у него есть в наличии готовый материал для программы на два месяца вперед.

«Не знаю, пустят, не пустят… Наверно, пустят», — резюмировал юморист.

Недоумение в связи с закрытием программы выразил и артист Владимир Винокур.

«Я против всех отмен. Люди привыкли к этой передаче, они ее любят. Я даже не понимаю цели этого. У программы много поклонников, как и у Евгения Вагановича (Петросяна. — Прим. ФАН)», — заявил Винокур.

Как сообщает «Газета.ру», Петросян уверен, что выпуск «Смехопанорамы» в будущем будет продолжен.

Юмористическая программа «Смехопанорама» выпускается с 1994 года. Евгений Петросян является ее бессменным ведущим.

Ранее стало известно, что ВГТРК убрала из эфира программу «Сам себе режиссер» из-за низких рейтингов. По словам ведущего Алексея Лысенкова, он как профессионал понимает это решение, однако, как человек принимает его с трудом. Программа была в эфире 28 лет.