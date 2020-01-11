Власти Абхазии назвали незаконным решение Верховного суда

Сухум, 11 января. Пресс-служба президента Абхазии Рауля Хаджимбы сообщила, что решение Верховного суда об отмене итогов выборов президента страны является незаконным и будет обжаловано.

В заявлении пресс-службы говорится, что решение Верховного суда вынесено с нарушением законодательства и может привести к обострению «непростой общественно-политической ситуации в стране».

«Вынесенное Кассационной коллегией Верховного суда Республики Абхазия решение нами будет обжаловано в порядке надзора — в президиум Верховного суда Абхазии», — сообщила пресс-служба.

Отмечается также, что принятие судом решения об отмене итогов президентских выборов «происходило на фоне погромов в комплексе правительственных зданий, захвата администрации президента и фактического осадного положения здания Верховного суда».

Протесты в столице Абхазии начались 9 января. Участники демонстрации требовали отставки действующего президента. Как пишет «Газета.ру», протестующие захватили здание администрации главы государства и разграбили оружейную комнату.

МИД РФ выразил надежду на скорейшую стабилизацию обстановки и призвал стороны к мирному диалогу.