Вашингтон, 11 января. Прокуратура США просит суд столичного округа Колумбия запретить российской компании Concord Management and Consulting LLC, которую экс-спецпрокурор Роберт Мюллер голословно обвинил «во вмешательстве» в американские выборы в 2016 году, представлять доказательства присяжным в подтверждение того, что ее судебное преследование необоснованно.

В ходатайстве обвинения, опубликованном в пятницу в базе данных федерального суда, сообщается, что прокуратура просит у суда «воспрепятствовать ответчику — компании Concord Management and Consulting — выступать с аргументами или представлять присяжным доказательства в подтверждение утверждений о неправомерных действиях правительства, включая заявления об избирательном или произвольном судебном преследовании».

Свое требование обвинение объясняет тем, что эти данные, по версии прокуратуры, не имеют отношения к делу.

«Конкорду» не должно быть позволено представлять доказательства или сообщать присяжным, что ее судебное преследование является избирательным или произвольным», — говорится в ходатайстве прокуратуры.

Напомним, 3 декабря защита Concord Management and Consulting потребовала от американского суда и прокуроров предоставления документов стороны обвинения и вещественных доказательств по «российскому делу».

Адвокаты «Конкорда» отмечают, что путем сокрытия информации американские прокуроры хотят застать защиту врасплох. В США считают, что защита российской компании не сможет тщательно подготовиться к судебному делу, если ей и дальше будут отказывать в предоставлении документов стороны обвинения. Защита компании требует от американского суда и американских прокуроров соблюдения элементарных норм и традиций судопроизводства.

Вашингтон с 2016 года занимается поиском следов так называемого «российского вмешательства» в американские выборы. Мюллер, расследовавший «дело о вмешательстве», в апреле этого года обнародовал доклад. В нем он признал, что не удалось подтвердить подозрения о связи президента США Дональда Трампа с Россией. Завершившееся провалом «расследование» обошлось налогоплательщикам США более чем в 30 млн долларов.

Уже в апреле Concord Management and Consulting LLC подал на Мюллера в суд. Как заявлял адвокат компании Дюбелье, Мюллер преступил уголовный кодекс округа Колумбия — распространил информацию о подозрениях к российской компании, нарушив ее право на справедливый суд.