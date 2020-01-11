Канада потребовала от США обоснований убийства Сулеймани

Оттава, 11 января. Власти Канады потребовали от администрации президента США подробных обоснований необходимости убийства генерала Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани.

Об этом сообщает телеканал CBC со ссылкой на источники в канадском правительстве. По его данным, Канада высказала мнение, что Вашингтон должен был предупредить Оттаву о готовящейся операции по убийству Сулеймани. Канадские власти потребовали от администрации американского президента Дональда Трампа подробных объяснений необходимости нанесения удара в районе багдадского аэропорта, в результате которого погиб Сулеймани, а ситуация на Ближнем Востоке вышла на новый виток напряженности, создав реальную угрозу безопасности во всем мире.

Генерал КСИР был убит в ночь на 3 января по личному распоряжению Трампа. В ответ Иран объявил о проведении операции «Мученик Сулеймани» и 8 января нанес ракетный удар по двух объектам в Ираке, где дислоцируются американские и канадские военные.

Действия американцев, с конца декабря наносящих удары по объектам шиитских ополченцев в Ираке, переполнили чашу терпения иракских властей. 5 января парламент страны принял резолюцию с требованием к правительству страны добиться полного вывода с территории Ирака иностранных войск. США отказались это сделать, подтвердив тем самым, что являются оккупантом.

Чтобы отвлечь внимание от убийства Сулеймани и бесцеремонных действий на Ближнем Востоке, Соединенные Штаты, как считают эксперты, сбили 8 января в небе над Багдадом «Боинг» «Международных авиалиний Украины», после чего поспешили возложить ответственность в случившемся на Ирак, не дожидаясь официальных результатов расследования авиакатастрофы.

В результате крушения украинского «Боинга» погибли 176 человек, в том числе 63 гражданина Канады.