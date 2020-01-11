Вдова пилота упавшего в Иране «Боинга» рассказала о плохом предчувствии перед трагедией

Киев, 11 января. Екатерина — жена пилота украинского «Боинга-737» Владимира Гапоненко, разбившегося в Тегеране, рассказала о плохом предчувствии и приметах, которые предшествовали трагедии.

Женщина узнала о страшном происшествии по новостям. По ее словам, рейсы в Тегеран совершаются очень редко, и в этот раз была очередь ее мужа.

Как говорит Екатерина, за день до полета у нее было плохое предчувствие. Также этому сопутствовали и другие знаки — в доме остановились часы, а младшей дочери приснился сон, в котором ее отец был убит.

«Еще ему подарили наручные часы на 50-летие. Совсем недавно, 20 декабря, он отметил юбилей 50 лет — часы же не дарят», — отмечает женщина.

Также вдова украинского пилота говорит, что экипаж перед злополучным рейсом нарушил авиационное суеверие — не делать совместных снимков до рейса. Она не может поверить, что ее муж мог согласиться на такое.

«Не то чтобы это было категорически запрещено, но есть такая примета — нельзя. После рейса — пожалуйста. А они в Иране перед вылетом сделали совместное фото», — говорит Екатерина.

Также женщина подчеркивает, что пыталась отговорить мужа от полета из-за обостренной политической ситуации в Иране.

Украинский «Боинг-737» разбился 8 января в 5.44 по московскому времени спустя несколько минут после вылета из международного аэропорта в Тегеране. Как сообщает «Газета.ру», в самолете находились 168 пассажиров и девять членов экипажа. Никто из них не выжил. Ранее МИД Украины утверждал, что погибли 82 иранца, 63 канадских гражданина, 10 шведов, четыре афганца, три немца и трое британских подданных.

По одной из версий, самолет сбил американский беспилотник ВВС США MQ-1 Predator в ответ на ночные ракетные обстрелы американских баз в Ираке. Как сообщает Live Report со ссылкой на военный источник из Ирана, США планировали уничтожить правительственный самолет, в котором летели представители иранских властей. Однако из-за ошибки был сбит гражданский самолет.