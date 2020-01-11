Глава МИД Украины прокомментировал версии крушения «Боинга» в Иране

Киев, 11 января. Украина считает преждевременным делать выводы о том, что пассажирский «Боинг-737» разбился в Иране по причине попадания в него ракеты или в результате теракта, заявил журналистам министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

В пятницу глава СБУ Иван Баканов сообщил, что его ведомство рассматривает две приоритетные версии причин крушения самолета: это попадание ракеты и теракт. Он заверил, что по итогам расследования обществу сообщают всю информацию.

«Если мы докажем, что этот самолет был сбит, безусловно, мы не только привлечем к ответственности всех виноватых, но и к компенсации. Но на сегодняшний момент об этом рано говорить», — заявил Пристайко на брифинге.

При этом он добавил, что на данный момент никакая из возможных версий о крушении лайнера не отбрасывается.

Комментируя версию о возможном теракте на борту потерпевшего крушение самолета, министр сообщил, что на сегодняшний день у МИДа «нет достаточных оснований говорить о том, что на обломках самолета есть какие-то вещества, которые указывают на террористический акт».

В ходе общения с журналистами министр также заверил, что у украинской стороны нет претензий к Ирану по координации при расследовании авиакатастрофы. Тегеран, по его словам, предоставляет полную информацию, украинские эксперты получили доступ к деталям самолета и черным ящикам.

«Боинг-737» разбился 8 января в 5.44 по московскому времени спустя несколько минут после вылета из международного аэропорта в Тегеране, передавала «Газета.ру». На борту лайнера находились граждане семи стран: 82 иранца, 63 канадца, 11 (включая экипаж) украинцев, 10 шведов, 4 афганца, трое немцев и трое англичан. Все они погибли.

По одной из версий, самолет сбил американский беспилотник ВВС США MQ-1 Predator в ответ на ночные ракетные обстрелы американских баз в Ираке. Как сообщает Live Report со ссылкой на военный источник из Ирана, США планировали уничтожить правительственный самолет, в котором летели представители иранских властей. Однако из-за ошибки был сбит гражданский самолет.