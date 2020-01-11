Трамп придумал новое оправдание подлого убийства Сулеймани

Вашингтон, 11 января. Президент США Дональд Трамп в свое оправдание заявил, что на момент убийства Касема Сулеймани Иран якобы планировал атаки на четыре американских посольства.

Об этом Трамп сообщил в интервью Fox News, пытаясь оправдаться в убийстве Сулеймани. На уточняющий вопрос о том, какие именно угрозы атак исходили от Ирана, президент США ответил, что «вероятно, речь шла о четырех посольствах».

«Мы можем сказать, что вероятно, это было бы посольство в Багдаде», — заявил американский президент, не назвав ни одно из других диппредставительств.

В Вашингтоне и ранее утверждали, что провели спецоперацию по убийству Сулеймани, поскольку тот якобы планировал дальнейшие атаки на США после «организации» нападения на американское посольство в Багдаде.

Генерал Корпуса стражей Исламской революции Касем Сулеймани был убит вооруженными силами Соединенных Штатов 3 января в окрестностях международного аэропорта Багдада. Позже СМИ сообщили, что его убийство было совершено по личному распоряжению Трампа.

Обстановка в Ираке обострилась после того, как американцы нанесли серию ударов по объектам шиитского ополчения «Катаиб Хезболла», что вызвало массовые акции протеста у посольства США в иракской столице.

Убийство Сулеймани стало циничным актом международного терроризма. Парламент Ирака принял решения, обязывающие правительство прекратить любое иностранное военное присутствие на иракской территории и отозвать запрос на поддержку международной коалиции во главе с США в борьбе с террористической группировкой «Исламское государство»1 (запрещена в РФ), но Вашингтон отказался вывести свои войска из Ирака.

Иран заявил, что отомстит за убийство генерала и провел операцию «Мученик Сулеймани», нанеся ракетный удар по базам Соединенных Штатов в Ираке.

Чтобы отвлечь внимание от совершенного злодеяния, США, как считают эксперты, сбили 8 января в Ираке «Боинг» «Международных авиалиний Украины», после чего обвинили в случившемся Иран с привычной для стран Запада формулировкой «очень вероятно» еще до появления первых результатов расследования авиакатастрофы.

1 Организация запрещена на территории РФ.